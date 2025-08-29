Adana Ticaret Odası Toplantısı Gerçekleşti

TOPLANTI DETAYLARI

Adana Ticaret Odası (ATO) Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, AK Parti Adana Milletvekili ve TBMM Tarım Komisyonu Üyesi Abdullah Doğru’nun katılımıyla gerçekleşti. ATO Meclis Salonu’nda, Meclis Başkanı İsmail Acı başkanlığında düzenlenen toplantıda, Milletvekili Doğru özellikle tarım alanındaki yatırımlar ve projelere dair detaylar paylaştı. Doğru, bölgenin yanı sıra Türkiye genelinde etkili olan zirai don ve kuraklık gibi doğal felaketlerin tarımı olumsuz etkilediğini belirterek, gerekli çalışmaların yapıldığını ve yaraların sarıldığını vurguladı.

YATIRIMLAR HAKKINDA

Adana’ya yapılan yatırımları da gündeme getiren Doğru, kuraklık sorununa dikkat çekerek, “İmamoğlu, Kozan ve Sarıçam bölgesinde basınçlı boru sistemiyle sulama projesi devam ediyor. Aynı projeyi Aşağı Seyhan Ovası’nda da hayata geçiriyoruz. Projesine 2026 yılında başlıyoruz. Proje maliyeti ise yaklaşık 100 milyar lira. Bu, Adana tarihinin en büyük ve en kıymetli yatırımı olacak” dedi.

SULAMA PROJE DETAYLARI

Konuşmasının devamında Doğru, “Çatalan Barajı’ndan iki tane tünelle Seyhan, Yüreğir, Karataş ve Tarsus’un bir kısmı dahil olmak üzere Aşağı Seyhan Ovası’nın tamamını, yerin altına alacağımız basınçlı borulu sistemle sulayacağız” diye ifade etti. Doğru, şehir içinden geçen kanalların kaldırılacağını ve borulu sistemin suyu yerin altına alacağını belirtti. Böylece üreticilerin sulama için ekstra masraf yapmayacağını ve damlama sistemiyle sulama yapabileceklerini vurguladı.

TRAFAİK ÇÖZÜMLERİ

Yerel yönetimlerin şehrin trafiğini rahatlatmaya yönelik yeterli çalışmalar yapmadığına dikkat çeken Doğru, mevcut otoban yolunun şehir içindeki trafiği kaldıramadığını söyledi. “Burayı kurtarmak için alternatif otoban yolu yapacağız. Bunun da çalışmaları tamamlandı. Bugün de proje ihalesi yapıldı. Pozantı’dan Ceyhan-Organize Sanayi Bölgesi’ne inen bir otoban yolu yapılacak. Bu da güzel bir yatırım olacak” diye ekledi.