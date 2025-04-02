Adana Tiyatro Festivali Coşkuyla Başladı

ADANA’DA FESTİVAL GÖSTERİLERİ BAŞLADI

“Devlet Tiyatroları-Sabancı 24. Uluslararası Adana Tiyatro Festivali”, dün akşam şehrin birçok yerinde yapılan etkinliklerle ihtişamlı bir şekilde start aldı. “Türkiye Kültür Yolu Festivali” çerçevesinde düzenlenen festivalin açılışı, Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı’nda gerçekleştirilen bir kortej yürüyüşüyle yapıldı. Hayriye Kemal Kusun İlkokulu önünden başlayan kortejde, Hollandalı Close Act Tiyatrosu sahne aldı.

Uğur Mumcu Meydanı’nda devam eden gösteriler, yağmura karşın vatandaşların ilgisini çekti. Birbirinden ilginç performansları izlemek isteyenler, Adana sokaklarını doldurdu. Gar önünde yapılan gösteri özellikle gençler ve çocuklardan yoğun bir ilgi gördü.

RESMİ AÇILIŞ TÖRENİ VE ÖDÜLLER

Yürüyüşün hemen sonrasında, festivalin resmi açılış merasimi bir otelde yapıldı. Tiyatro sanatının gelişimine katkıda bulunan sanatçılara saygı göstermek amacıyla 2005 yılından beri verilen “Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü”nün bu yılki sahibi oyunucu Arsen Gürzap olarak belirlendi.

ETKİNLİKLER VE SAHNELER

Festival süresince 27 Nisan’a kadar Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Kayseri, Konya, Diyarbakır, Sivas, Trabzon ve Van devlet tiyatroları, Kocaeli Şehir Tiyatrosu ve bazı özel tiyatrolar, farklı oyunlarını sahneleyecek. Yurt dışında yer alan tiyatro grupları, toplam 45 tiyatro topluluğuyla birlikte Hollanda, Fransa, Gürcistan, Almanya, Polonya, İspanya, Kazakistan ve Brezilya gibi ülkelerden katılacak ve eserlerini sanatseverlerle buluşturacak. Festivalde ayrıca, yazarlık atölyeleri, Karagöz yapım ve oynatımı, sihirli şapkalar ve çocuklarla resim atölyeleri gerçekleştirilecek.