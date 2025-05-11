Adana Valiliği, 3 Şüpheliyi Yakaladı

ADANA VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Adana Valiliği, Yüreğir ilçesinde sokakta oyun oynayan bir çocuğun formasından çekilerek yere düşürülmesi olayıyla ilgili 3 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Valilik, bu olayla ilgili sosyal medya platformlarında yayımlanan görüntülere dayanarak açıklama yaptı.

ŞÜPHELİLER VİLAYET TARAFINDAN YAKALANDI

Açıklamada, “Olayın faili oldukları belirlenen İ.T, A.S. ve K.O, Dede Korkut Mahallesi’nde muhafaza altına alınmış ve gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Şahıslarla yapılan ilk görüşmede, mağdur H.D. ile akraba olduklarını ve şaka amaçlı hareket ettiklerini beyan etmişlerdir.” denildi.

TAHAKÜKAT DEVAM EDİYOR

Olayın detaylarına dair, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, elektrikli bisikletin sürücüsünün arkasındaki iki kişi tarafından 7-8 yaşlarındaki çocuğun düşürülmesi ve yerde sürüklenmesi yer aldı. Konuyla ilgili tahkikat Yüreğir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından sürdürülüyor.