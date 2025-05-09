Adana Valiliği, Öğretmeni Açığa Aldı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Adana Valiliği, özel eğitim alan bir öğrencinin darbedilmesi ile ilgili olarak gözaltına alınan öğretmenin açığa alınmış olduğunu duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında özel eğitim gören bir öğrencinin öğretmeni tarafından darp edilmesine ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine bir açıklama yapılması gerekliliği ifade edildi.

SUÇLAMALAR VE GÖZALTI

Açıklamanın içinde, “9 Mayıs’ta Bağlar Polis Merkezi Amirliğimize başvuran bir vatandaşımız, zihinsel engelli çocuğunun öğrenim gördüğü okuldaki öğretmeni B.N.T. tarafından darp ve kötü muameleye maruz kaldığını beyan ederek şikayetçi olmuştur.” ifadesine yer verildi. Emniyet birimleri tarafından gözaltına alınan şüpheli öğretmen, Seyhan Kaymakamlığı tarafından açığa alındı.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Olay ile ilgili hem adli hem de idari soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Valilik, “Çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal güvenliği, devletimizin en temel önceliklerindendir.” diyerek, bu kapsamda söyle devam eden süreçte tüm işlemlerin titizlikle yürütüldüğünü, hiçbir ihmal ve suistimale izin verilmediğini vurguladı.