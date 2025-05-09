Haberler

Adana Valiliği, Öğretmeni Açığa Aldı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Adana Valiliği, özel eğitim alan bir öğrencinin darbedilmesi ile ilgili olarak gözaltına alınan öğretmenin açığa alınmış olduğunu duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında özel eğitim gören bir öğrencinin öğretmeni tarafından darp edilmesine ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine bir açıklama yapılması gerekliliği ifade edildi.

SUÇLAMALAR VE GÖZALTI

Açıklamanın içinde, “9 Mayıs’ta Bağlar Polis Merkezi Amirliğimize başvuran bir vatandaşımız, zihinsel engelli çocuğunun öğrenim gördüğü okuldaki öğretmeni B.N.T. tarafından darp ve kötü muameleye maruz kaldığını beyan ederek şikayetçi olmuştur.” ifadesine yer verildi. Emniyet birimleri tarafından gözaltına alınan şüpheli öğretmen, Seyhan Kaymakamlığı tarafından açığa alındı.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Olay ile ilgili hem adli hem de idari soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Valilik, “Çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal güvenliği, devletimizin en temel önceliklerindendir.” diyerek, bu kapsamda söyle devam eden süreçte tüm işlemlerin titizlikle yürütüldüğünü, hiçbir ihmal ve suistimale izin verilmediğini vurguladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Gaziantep FK, Alanyaspor ile Eşit

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK, Alanyaspor'u evinde ağırlayacak. Maç heyecanla bekleniyor.
Haberler

Bügdz Köyü’nde Traktör Devrildi, Sürücü Öldü

Burdur'un Büğdüz köyü yolunda su tankı taşıyan traktör devrildi. 60 yaşındaki sürücü yaşamını yitirirken, yaralı olarak hastaneye kaldırılan başka bir sürücü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.