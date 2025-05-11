Adana Valiliği Üç Şüpheliyi Yakaladı

ADANA VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Adana Valiliği, Yüreğir ilçesinde sokakta oynayan bir çocuğun formasından çekilerek yere düşürülmesiyle ilgili 3 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Valilik, olayın gerçekleştiği esnada seyir halindeki elektrikli bisikletin üzerindeki şahısların, H.D. adlı çocuğu formasından çekerek yere düşürdüğü anların sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine bilgi verdi.

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ

Açıklamada, “Olayın faili oldukları belirlenen İ.T, A.S. ve K.O, Dede Korkut Mahallesi’nde muhafaza altına alınmış ve gerekli yasal işlemler başlatılmıştır” denildi. Şüphelilerle yapılan ilk görüşmede, mağdur H.D. ile akraba olduklarını ve bu durumu şaka amaçlı yaptıklarını ifade ettikleri aktarıldı. Konuya ilişkin tahkikat ise Yüreğir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından devam ediyor.

KAMERADA GÖRÜNTÜLER

Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, elektrikli bisikletin sürücüsünün arkasındaki iki kişinin düşürdüğü 7-8 yaşlarındaki çocuğun, yerde sürüklendiği anlar yer aldı. Bu durum, olaya dair kamuoyunun dikkatini çekiyor.