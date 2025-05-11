Haberler

Adana Valiliği Üç Şüpheliyi Yakaladı

ADANA VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Adana Valiliği, Yüreğir ilçesinde sokakta oynayan bir çocuğun formasından çekilerek yere düşürülmesiyle ilgili 3 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Valilik, olayın gerçekleştiği esnada seyir halindeki elektrikli bisikletin üzerindeki şahısların, H.D. adlı çocuğu formasından çekerek yere düşürdüğü anların sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine bilgi verdi.

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ

Açıklamada, “Olayın faili oldukları belirlenen İ.T, A.S. ve K.O, Dede Korkut Mahallesi’nde muhafaza altına alınmış ve gerekli yasal işlemler başlatılmıştır” denildi. Şüphelilerle yapılan ilk görüşmede, mağdur H.D. ile akraba olduklarını ve bu durumu şaka amaçlı yaptıklarını ifade ettikleri aktarıldı. Konuya ilişkin tahkikat ise Yüreğir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından devam ediyor.

KAMERADA GÖRÜNTÜLER

Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, elektrikli bisikletin sürücüsünün arkasındaki iki kişinin düşürdüğü 7-8 yaşlarındaki çocuğun, yerde sürüklendiği anlar yer aldı. Bu durum, olaya dair kamuoyunun dikkatini çekiyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Demir Ege Tıknaz, Rio Ave’de parlıyor

Portekiz Ligi'nde mücadele eden Rio Ave'de forma giyen Demir Ege Tıknaz, Nacional ile oynanan 3-3'lük maçta iki gol atarak dikkatleri üzerine çekti.
Haberler

– Stanimir Stoilov: “Önemli İki Puan Kaybettik”

Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından iki puan kaybettiklerini ifade etti ve sakatlıkların zorluk çıkardığını vurguladı. Gelecek sezon kaliteli oyunculara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.