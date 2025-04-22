Adana Valisi Yavuz Selim Köşger Mesaj Yayınladı

VALİDEN TBMM’NİN AÇILIŞINA DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle özel bir mesaj yayımladı. Köşger, mesajında, milletin iradesini temsil eden TBMM’nin açılışını, ülke tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olarak nitelendirdi. Köşger, TBMM’nin geçmişten aldığı güçle demokrasinin temeli olarak varlığını sürdürdüğünü belirterek, “Gazi Meclisimiz, 105 yıldır olduğu gibi bugün de demokrasimizin, halk iradesinin ve milli bağımsızlığımızın en güçlü dayanağı olmaya devam etmektedir.” şeklinde ifade etti.

23 NİSAN COŞKUSU VE ÇOCUKLARA MESAJ

Köşger, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamanın sevincini yaşadıklarını dile getirerek, bu özel günde çocuklara hitaben şunları kaydetti: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesi, sizlerin ne kadar değerli, özel ve kıymetli olduğunuzun en açık göstergesidir. En büyük gayemiz, sizleri, milli ve manevi değerlerimize bağlı, vatanını ve milletini seven, ahlaklı, donanımlı ve bilinçli bireyler olarak yetiştirmektir. Sizlere güveniyoruz ve inanıyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti sizlerin omuzlarında daha da yükselecektir.”