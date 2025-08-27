Adana’ya Fidan Dikimi Yapıldı

YENİDEN YEŞİLLENDİRME ÇALIŞMALARI

Adana’da 4 yıl önce gerçekleşen yangından etkilenen orman alanların tekrar yeşillendirilmesi amacıyla toplamda 1 milyon 175 bin fidan dikildi. Aladağ ilçesine bağlı Boztahta Mahallesi’nde 29 Temmuz 2021’de alevlerin yükseldiği yangın, ekiplerin yoğun çabalarıyla 1 Ağustos’ta kontrol altına alınmıştı. Bu yangında yalnızca 12 ev ve 1 ahır değil, aynı zamanda 1725 hektar ormanlık alan da zarar gördü. Yangından sonra yanan alanların yeniden yeşermesi için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, aynı yıl hızlı bir şekilde harekete geçti. İlk adım olarak bu bölgedeki yanmış ağaçlar temizlendi ve toprak, yeni fidan dikimi için hazırlandı. Endüstriyel ağaçlandırma ve suni gençleştirme projeleri çerçevesinde 2022 ve 2023 yılları boyunca yaklaşık 1725 hektarlık alana fidanlar yerleştirildi.

ÇEŞİTLİ TÜRDE FİDANLAR DİKİLDİ

Bu ağaçlandırma çalışmalarında, kızılçamın yanı sıra Yangın Alanlarının Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Tesisi Projesi (YARDOP) kapsamında, incir, badem, harnup ve dut gibi meyve veren ve yangına dirençli çeşitler de kullanıldı. Dikilen fidanlar, yer yer 1 metreyi aşan boylarıyla dikkat çekiyor. Adana Orman Bölge Müdürlüğü Pos Orman İşletme Müdürlüğü Yüksekören Orman İşletme Şefi İsmail Yardımcı, yaptığı açıklamada, ilçedeki yangın alanında ağaçlandırma sürecinin tamamlandığını belirtti. Yardımcı, yanmış bölgelere doğal bitki örtüsü olan kızılçam dışında YARDOP çerçevesinde köylere ekonomik katkı sağlayacak ağaçlandırma çalışması yapılmadığını ifade etti. Aynı zamanda buralarda yapılaşma ve tarımsal faaliyetlerin yasak olduğunu da vurguladı.

ORMANLARIN KORUNMASI

Yardımcı, ormanları korumak için yangınların önlenmesinin en etkili yol olduğunu belirtirken, “Vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet ediyorum. Yaz dönemlerinde arazide ateş yakmamaları, bahçe ve anızları temizlerken dikkatli olmalarını rica ediyorum.” diye ekledi. Ayrıca, “Yeşil vatan’ın korunması ve gelişimi için ağaçlandırma çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu alanda teşkilatımız tüm çabayı gösteriyor.” şeklinde sözlerini tamamladı.