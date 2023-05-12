Adana’da art arda depremler

Adana’da meydana gelen 4,5 ve 4,3 büyüklüğündeki depremlerle ilgili AFAD ve Kandilli’den açıklama geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Adana’da 4.5 ve 4.3 büyüklüğünde arka arkaya deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 ve 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Adana Saimbeyli olan ilk deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Saat 11.33’de yaşanan 4.5 ilk depremden dakikalar sonra bölgede ikinci bir sarsıntı kaydedildi.