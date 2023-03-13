Adana’da korkutan deprem

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

7.7’lik depremle sarsılan Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde saat 15.31’de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu bildirildi.

6 Şubat’ta meydana gelen ve ‘asrın felaketi’ olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremlerinin ardından Türkiye’de başlayan sarsıntı fırtınası sürüyor. Her gün farklı illerden gelen deprem haberlerine bir yenisi daha eklendi.

AFAD’ın verilerine göre; Adana’nın Saimbeyli ilçesinde saat 15.31’de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 7.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.