Adana’da korkutan deprem

7.7’lik depremle sarsılan Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde saat 15.31’de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu bildirildi.

6 Şubat’ta meydana gelen ve ‘asrın felaketi’ olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremlerinin ardından Türkiye’de başlayan sarsıntı fırtınası sürüyor. Her gün farklı illerden gelen deprem haberlerine bir yenisi daha eklendi.

AFAD’ın verilerine göre; Adana’nın Saimbeyli ilçesinde saat 15.31’de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 7.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.