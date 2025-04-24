Haberler

Adanada Sağanak Yağış Yaşamı Olumsuz Etkiledi

SAĞANAK YAĞIŞ GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Adana’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor ve cadde ile sokaklarda su birikintileri oluşuyor. Sürücüler, yollarda ilerlemekte zorluk çekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gün içinde sağanak yağış uyarısında bulunduktan sonra, yağışlar özellikle Çukurova ilçesinde kendini gösteriyor.

KAVŞAKLARDA SULAR YÜKSELDİ

Ani bastıran sağanak nedeniyle bazı kavşaklar suyla dolarken, sürücüler zor anlar yaşamakta ve bazı araçlar yollarda mahsur kalıyor. Turgut Özal Bulvarı, Kurttepe Kavşağı, Belediyeevleri Mahallesi Kavşağı, Öğretmenler Bulvarı gibi birçok cadde ve sokakta meydana gelen su birikintileri, günlük yaşamı etkilemeye devam ediyor. Ayrıca, Çukurova ilçesine bağlı Şair Hasibehatun Caddesi’nde devrilen bir ağaç, yolun kapanmasına neden oluyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Okulda Bıçakla Saldıran İki Kişi Yakalandı

Samsun'da okuldan atılan bir öğrencinin, arkadaşıyla birlikte okula gidip nöbetçi öğretmene bıçakla saldırdığı bildirildi. Saldırganlar sonrasında yakalandı.
Haberler

Ankara’da Süper Hücre Sorunlar Yarattı

Ankara'da etkili olan 'Süper Hücre' yaz yağmuruyla birlikte ani su baskınlarına yol açtı. Vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken sürücüler zor durumda kaldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.