Adanada Sağanak Yağış Yaşamı Olumsuz Etkiledi

SAĞANAK YAĞIŞ GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Adana’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor ve cadde ile sokaklarda su birikintileri oluşuyor. Sürücüler, yollarda ilerlemekte zorluk çekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gün içinde sağanak yağış uyarısında bulunduktan sonra, yağışlar özellikle Çukurova ilçesinde kendini gösteriyor.

KAVŞAKLARDA SULAR YÜKSELDİ

Ani bastıran sağanak nedeniyle bazı kavşaklar suyla dolarken, sürücüler zor anlar yaşamakta ve bazı araçlar yollarda mahsur kalıyor. Turgut Özal Bulvarı, Kurttepe Kavşağı, Belediyeevleri Mahallesi Kavşağı, Öğretmenler Bulvarı gibi birçok cadde ve sokakta meydana gelen su birikintileri, günlük yaşamı etkilemeye devam ediyor. Ayrıca, Çukurova ilçesine bağlı Şair Hasibehatun Caddesi’nde devrilen bir ağaç, yolun kapanmasına neden oluyor.