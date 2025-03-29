Adanalı Hayırsever Çocuklara Bayramlık Dağıttı

BAĞIŞ VE YARDIM DOLU BİR GEÇMİŞ

Adanalı hayırsever, yıllar önce kendisinin de yaşadığı çadır bölgesindeki yüzlerce çocuğa bayramlık kıyafet dağıtıyor. Adana’da çocukluk yıllarını 6 yıl çadırda geçiren Ogün Sever Okur, şimdi kendisini çadırda yaşayan çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere adadı. Ogün Sever Okur’un başkanlığını yürüttüğü Ogün Abi Derneği, Karataş ve Yüreğir ilçelerinde çadırda yaşayan yüzlerce çocuğa Ramazan Bayramı öncesi bayramlık kıyafet dağıttı. Bayramlık kıyafetlerini alan çocukların sevinci gözlerinden okunuyor.

ÇOCUKLARA VE AİLELERE YARDIM

Ogün Sever Okur, “Ramazan ayı boyunca erzak kolisi son hafta da bayramlık dağıttık. Her bayramda çocuklara böyle kıyafet dağıtıyoruz. Dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara aslında kendimizi adadık ve genelde onlara yardımlar yapıyoruz. Onların mutluluğu için her şeyi göze almış durumdayız” diyor. Bu tür yardımların sürekli olmasını amaçlamakta ve bu yardımlarla çocukların yüzlerinde bir gülümseme yaratmayı hedefliyor.