Adanalı Ronaldo, Cristiano Ronaldo’yu Takipte

GÖKMEN AKDOĞAN’IN RONALDO SEVGİSİ DEVAM EDİYOR

Dünyada yankı uyandıran futbolcu Cristiano Ronaldo’ya olan benzerliğiyle tanınan “Adanalı Ronaldo” lakaplı Gökmen Akdoğan, Portekizli yıldızın izinden hiç ayrılmıyor. Akdoğan, Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al Nassr ile Fatih Terim’in teknik direktörlük yaptığı Al Shabab arasındaki maçı tribünden takip etti. Maç öncesinde Ronaldo’nun tribünde bulunan Akdoğan ile gerçekleştirdiği diyalog, sosyal medyada ilgi çekti.

RONALDO’DAN ESPRİ DOLU YORUM

Cristiano Ronaldo’ya olan hayranlığı ve benzerliği ile dikkat çeken Gökmen Akdoğan, Ronaldo’nun, Al Shabab’a karşı oynadığı maçta da stadyumdaydı. Isınmaya çıkan Ronaldo, tribünde Akdoğan’ı görünce “Kardeşim sen bana benzemiyorsun, çok çirkinsin” şeklinde esprili bir yorumda bulundu. Bu açıklamayla ilgili TRT Spor’a konuşan Akdoğan, “Canı sağ olsun. Geçen maçta benziyorsun dedi. Takım arkadaşlarının yanına gitti bizzat Brozovic’e, hocasına, bütün takım arkadaşlarına benziyor bana diye işaret etti. Bu maçtaki psikolojisi de benzemiyorsun dedi. Canı sağ olsun, problem değil, buna kamuoyu karar versin.” şeklinde ifade etti.

Ronaldo’YA HAYRANLIĞINI SÜRDÜRÜYOR

Çocukluğundan beri Cristiano Ronaldo’ya hayran olduğunu dile getiren Akdoğan, “Canı sağ olsun, yapacak bir şey yok. Biz yine sevmeye devam edeceğiz.” diyerek, bu tutkusunu sürdüreceğini belirtti.