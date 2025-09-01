Haberler

Adanaspor’a İcra Davası Açıldı

ADANASPOR’A YENİ BİR İCRA DAVASI AÇILDI

Adanaspor kulübü, ekonomik zorluklarla başa çıkmaya çalışırken güvenlik firması tarafından yeni bir icra davası ile karşı karşıya kalıyor. Rönesans Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri, 3 milyon TL’nin üzerindeki alacağı için Adanaspor Kulübü Başkanı Ergin Göleli ile Adanaspor A.Ş sahibi Deniz Aras hakkında “Alacaklıyı zarara uğratma kastıyla mevcudu eksiltmek” suçlamasıyla mahkemeye başvurdu.

KULÜBÜN HÜKÜMETİ DE HIZLI İŞLEMLERİ GÖRÜYOR

Ekonomik sıkıntılar Adanaspor’un peşini bırakmazken, daha önce güvenlik firması tarafından açılan bir başka icra davasında, kulübün otobüsü haczedilmiş ve yediemin deposuna çekilmişti. Güvenlik firmasının avukatları, şimdi de Adana 2. İcra Ceza Mahkemesi’nde Ergin Göleli ile şirket sahibi Deniz Aras’a yönelik yeni bir dava açtı.

Yeni davanın detayları ortaya çıktıkça, güvenlik şirketinin Adanaspor’dan 3 milyon TL’nin üzerinde alacağı olduğu biliniyor. Bu durum, kulübün mali durumunu daha da zorlaştırıyor.

