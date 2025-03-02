Adanaspor, Ankaragücü’nü 2-0 Yendi

Adanaspor, Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında Ankaragücü’nü 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç boyunca etkili bir performans sergileyen Adanaspor, ilk golünü 5. dakikada kaydetti. Sol kanattan Oğuzhan’ın yaptığı ortada, Candeias ceza sahası dışından güçlü bir şut atarak topu filelerle buluşturdu. Durum 1-0.

İlk yarının ilerleyen dakikalarında 22. dakikada Kwabena, ceza sahasına girerek sert bir şut çekti. Bununla birlikte, kaleci Nurullah topu iki hamlede kontrol etti. 37. dakikada sağdan Donkor’un ortasında Endri Çekiçi’nin kafa vuruşu dışarı gitti. İlk yarının son dakikalarında, 45+4. dakikada sağ kanattan Cephas’ın ortasında Nurullah’ın gelişine yaptığı şut direğe çarparak geri döndü. İlk yarı 1-0 sona erdi.

İKİNCİ YARI GOLLERİ

Maçın ikinci yarısı 83. dakikada Adanaspor’un ikinci golü ile sonuçlandı. Orkan’ın sağdan ortasında kaleci Ertaç’tan seken top, Ciss tarafından ağlara gönderildi ve farkı 2-0’a çıkardı.

HAKEM VE KADROLAR

Maçın hakem triosu, Mehmet Ali Özer, Muhammet Ali Doğan ve Ramazan Ufuk Avdaş’tan oluştu. Adanaspor’un kadrosunda; Nurullah Aslan, Elias Durmaz, Fatih Kurucuk, Hasan Hatipoğlu, Oğuzhan Matur, Donkor, Mirza Cihan (Cem Güzelbay dk. 87), Candeias (Orkan Çınar dk. 80), Endri Çekiçi (Harun Alpsoy dk. 74), Ciss ve Ivan (Metehan Altunbaş dk. 81) isimleri yer aldı. Ankaragücü’nün kadrosunda ise; Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış (Halil Pehlivan dk. 58), Özgür Aktaş, Mert Çetin, Schulz (Michal Rakoczy dk. 58), Rotariu (Ali Kaan Güneren dk. 58), Mahmut Tekdemir, Osman Çelik (Gaetan Laura dk. 69), Kwabena, Bajic ve Cephas yer aldı. Adanaspor’un gollerini atan isimler ise Candeias (dk. 5) ve Ciss (dk. 83) oldu. Endri Çekiçi ve Hasan Hatipoğlu, Adanaspor’dan sarı kart gören oyuncular oldu.