Adanaspor، Boluspor’u 7-0 Yenerek Galip Geldi

HEM DE SÜPER BİR GALİBİYET

Adanaspor, Trendyol 1. Lig’in son haftasında Boluspor karşısında 7-0’lık çok farklı bir galibiyet aldı. Maçın 16. dakikasında Mukairu’nun sol kanattan yaptığı ortayı Lico penaltı noktasına çevirdi ve ceza sahasında bulunan Babacar kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Durum 1-0 oldu. 20. dakikada Orkan Çınar sağ kanatta topla buluştu ve Metahan’ın şutunda top üstten auta gitti. 22. dakikada Mukairu’nun ceza sahasına gönderdiği ortada Lico, gelişine vuruşla topu filelere gönderdi. Skor 2-0 oldu.

ADANASPORUN GOL YAĞMURU

25. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Mukairu, vuruşuyla durumu 3-0 yaptı. 34. dakikada Jefferson, kaleci Nurullah ile karşı karşıya kalarak pasını Babacar’a aktardı ve Babacar da topu boş kaleye yolladı. Skor 4-0’a çıktı. 36. dakikada sağ kanatta Iskandarlı’nın tek pasıyla topla buluşan Hasani, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu filelere göndermeyi başardı. 0-5. 45+3. dakikada Mukairu’nun ceza sahasına pasında Enes Alıç, sol çaprazdan sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve adanaspor durumu 6-0 yaptı.

SON PERDEDE GOL DOLUSU

Maçın ikinci yarısının 64. dakikasında orta alanda topla buluşan Lico, derin bir pas ile Enes ile buluştu. Enes Alıç, gelişine sert vuruş yaparak 0-7’yi belirledi. Maçın hakemleri Mehmet Ali Özer, Samet Özkul ve Güner M. Taştan’dı.

ADANASPOR VE BOLUSPOR KADROLARI

Adanaspor’un kadrosunda, Nurullah Aslan (Muhammed Emin Çelik dk. 46), Hıdır Aytekin, Feyzi Yıldırım (Samet Emlik dk. 46), Cem Güzelbay, Yusuf Can Esendemir (Miraç Akay dk. 70), Emir Can Aksu, Yasin Midiliç (Burhan Tuzun dk. 52), Doğukan Emeksiz, Orkan Çınar, Endri ve Metehan Altunbaş yer aldı.

Boluspor kadrosunda ise Çağlar Akbaba, Oulare, Enes Alıç, İshak Karaoğul (Ali Ülgen dk. 46), Iskandarlı, Jefferson (Siraçhan Nas dk. 84), Oğuz Güçtekin, Mukairu, Hasani (Eren Erdoğan dk. 84), Lico (Balbudia dk. 75) ve Babacar (Hüsamettin Yener dk. 72) yer aldı.

Goller, Babacar (dk. 16 ve 34), Lico (dk. 22), Mukairu (dk. 25), Hasani (dk. 36), Enes (dk. 45+3 ve 64) tarafından atıldı. Sarı kartlar ise Metehan Altunbaş, Yasin Midiliç, Samet, Muhammed ve Hıdır (Adanaspor), İskandarlı (Boluspor) tarafından alındı.