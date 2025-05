Adanaspor, Geosis Boluspor’a 0-7 Mağlup

ADANASPOR TEKNİK SORUMLUSU AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Adanaspor, Trendyol 1. Lig’in son haftasında Geosis Boluspor’a 7-0 yenilmesinin ardından teknik sorumlu Yılmaz Akbaşlı, “Bundan sonra söyleyecek fazla bir şey yok. Her iki takıma da gelecek sezon için başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu. Akbaş, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, iki takıma yönelik olarak farklı hedeflerinde olan bir karşılaşma gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Futbolcuların sahada her şeylerini ortaya koyduğunu ifade eden Akbaş, “Genç oyuncularımız ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ancak futbolda hedef olmayınca performansta doğal olarak bir düşüş yaşıyoruz. Zaten bu oyuncular genç sporcular. İkinci devrede neredeyse takımın tamamını, en azından yarısını değiştirdik. Geleceğe yatırım yapmak istedik.” dedi. Ayrıca, oyuncularının ikinci yarıda iyi bir mücadele sergilediklerini vurgulayarak, “Bundan sonra söyleyecek fazla bir şey yok. Her iki takıma da gelecek sezon için başarılar diliyorum. Boluspor’a da play-off’ta başarılar.” ifadelerine yer verdi.

BOLUSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜNÜN GÖRÜŞLERİ

Geosis Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, bu sezon ligin en heyecan verici dönemlerinden birini yaşadıklarını belirtti. Kriti bir galibiyet aldıklarını söyleyen Koşukavak, “Çok güzel bir yarış oldu, son haftaya kadar sürdü. Teknik ekip ve oyuncular olarak büyük bir özveriyle çalıştık ve çok şükür play-off’a kaldık. İnşallah play-off’ta da tüm gücümüzü ortaya koyacağız.” açıklaması yaptı. Boluspor’un zor bir sürecin ardından mücadele ettiğini aktaran Koşukavak, “Şubat ayından bu yana, yani dört aydır iç saha maçı oynamıyor Boluspor. Buna rağmen gururla, onurla, son düdüğe kadar mücadelemizi verdik. Biz buradayız dedik.” dedi.

Koşukavak, oyuncularını tebrik ederek, “Oyuncularımı yürekten kutluyorum, her şeyi hak ediyorlar. Belki de takdire şayan bir dört ay geçirdik. Tüm Bolu camiasına, Bolu halkına, Boluspor’a hayırlı olsun. İnşallah sonu daha da güzel olur.” diye ekledi. Play-off’a geçişin kendileri için önemli bir aşama olduğunu belirten Koşukavak, “Buraya kadar geldik. Bundan sonra da başarabilirsek, hedefimiz olan Süper Lig’e çıkmak için oyuncularımla birlikte var gücümüzle çalışacağız. İnşallah bunu da başarırız.” şeklinde konuştu. Akbaşlı’nın takımına da başarı dileyen Koşukavak, “Geçen sene de iki puanla geldim, play-off oynadık. O dönem kadro yapısında büyük sıkıntılar vardı. Bu sezon ise farklı zorluklarla mücadele ettik; stat sorunu, ekonomik sıkıntılar, şehirde biraz duyarsızlık… Ama tüm bunlara rağmen çok önemli işler başardık.” ifadelerini kullandı.