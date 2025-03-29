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Adanaspor, İstanbulspor’a 2-0 Mağlup Oldu

Adanaspor, Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında İstanbulspor’a 2-0 mağlup oldu. Maçta, 26. dakikada Candeias, rakip yarı alanın ortalarından kaleci İsa’nın önünde sağ ayağıyla sert bir şut çekti fakat top kalenin az farkla üzerinden auta gitti.

İLK GOLÜ ATAN İSTANBULSPOR

Maçın 32. dakikasında ceza sahası dışından Diarra’nın sert şutunda top kaleci Nurullah’ta kaldı. Ardından, 68. dakikada sağ kanattan Okan’ın pasında ceza sahasında Loshaj düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.

SON GOL VE MAÇ SONUCU

83. dakikada Sambissa’nın pasında Emir, ceza sahası içi sağ çaprazından meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve durumu 2-0’a getirdi. Maçın hakemleri Ümit Öztürk, Dinçer Demir ve Tuncay Ercan olarak görev yaptı.

Adanaspor kalecisi Nurullah Aslan; Oğuzhan Hatipoğlu (dk. 29’da Harun Alpsoy), Fatih Kurucuk, Elias Durmaz, Mirza Cihan (dk. 45+2’de Süleyman Koç), Donkor, Çikalleshi (dk. 73’te Metehan Altunbaş), Candeias (dk. 73’te Orkan Çınar), Ivan ve Ciss ile sahada yer aldı.

İstanbulspor kalecisi İsa Doğan; Fatih Tultak, Duhan Aksu, Okan Erdoğan (dk. 89’da Yiğit Fidan), Yunus Bahadır, Dijlan Aydın, Kubilay Sönmez (dk. 64’te Kerem Şen), Diarra (dk. 73’te Yusuf Ali Özer), Emir Kaan Gültekin, Loshaj (dk. 89’da Özcan Şahan) ve Şeref Özcan (dk. 64’te Sambissa) ile mücadele etti.

Maçta Adanaspor’dan Oğuzhan ve Candeias, İstanbulspor’dan ise Dijlan, İsa ve Yunus sarı kart gördü.

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