Adanaspor Taraftarı, Kulübü Yaşatmak İstiyor

TARAFTARLAR HAREKETE GEÇİYOR

Adanaspor taraftarı Selçuk Tabakan, kulübü yönetmek adına girişimlerde bulunduklarını ifade etti. “Adana şehri, Adanalı iş adamları Adanaspor’u sahipsiz bırakmaya devam edecek ise Adanaspor taraftarları olarak kulübü yaşatmak adına kulüp hisselerini, takımı yönetemeyen Başkan Ergin Göleli’den borçlarına mahsup olarak almaya talibiz” diye konuştu.

TFF 2. Lig ekiplerinden Adanaspor’da taraftarlar, mevcut kötü gidişatı durdurmak ve takıma sahip çıkmak için Atatürk Parkı’nda toplandı. Selçuk Tabakan, taraftarlar adına yaptığı açıklamada, “Adanaspor, Adana’nın en büyük marka değeridir. Tüm ülkenin gözü önünde yaşanan bu vahamete karşı Adana kamuoyunun bu kadar sessiz kalması asla kabul edilecek bir durum değildir” dedi. Ayrıca, Adana’daki iş insanlarına ve şirketlere seslenerek, “İstanbul takımlarının peşinde koşarken, yönetimlerine girmek için localarında maç izlemek için milyon dolarken harcarken, şehrin değerine karşı üç maymunu oynamaya daha ne kadar devam edeceksiniz?” şeklinde eleştirilerde bulundu.

Eski başkan Bayram Akgül’e de hitap eden Tabakan, “Adanaspor’u bizlerden daha iyi yönetecek ’emin ellere teslim edeceğiz’ dediğiniz eller bunlar mıdır?” sözleriyle tepki gösterdi. Tabakan, Akgül’ün Adanaspor’un kurtulması konusunda etkin olabileceğine inandıklarını vurguladı. “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş’ diye belirttiği Anadolu topraklarındaki kurtuluş mücadelesi gibi Adanaspor taraftarı da kurtuluş mücadelesini verecektir” ifadesini kullandı.

Tabakan, şehirdeki siyasetçi ve iş adamlarının Adanaspor’u kurtarma yönünde daha aktif rol almasını talep etti. “Adana’nın tüm mülki ve idari amirlerine sürece daha fazla seyirci kalmamaya, Adanaspor’u kurtarma yönünde girişimlere başlamalarını istiyoruz ve bekliyoruz” dedi. “Kaybedecek vaktimiz yoktur. Ya bir yol bulacağız, ya da bir yol yapacağız” diyerek yol haritalarını belirttiler.