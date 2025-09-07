Adanaspor Taraftarları, Takıma Destek Oluyor

TARAFTARLARDAN ADANASPOR’A DESTEK ÇAĞRISI

Adanaspor’un başarısız gidişatına dur demek ve takıma destek olmak amacıyla taraftarlar, Atatürk Parkı’nda toplandı. Burada açıklama yapan Selçuk Tabakan, “Adanaspor, Adana’nın en büyük marka değeridir. Tüm ülkenin gözü önünde yaşanan bu vahamete karşı Adana kamuoyunun bu kadar sessiz kalması asla kabul edilecek bir durum değildir” dedi. Tabakan, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası ve şehrin önemli iş insanlarına çağrıda bulunarak, “İstanbul takımlarının peşinde koşarken, yönetimlerine girmek için localarında maç izlemek için milyon dolarken harcarken, şehrin değerine karşı üç maymunu oynamaya daha ne kadar devam edeceksiniz?” şeklinde konuştu.

ESKİ BAŞKANA SESSİZLİK ELEŞTİRİSİ

Tabakan, eski başkan Bayram Akgül’e de seslenerek, “Adanaspor’u bizlerden daha iyi yönetecek ’emin ellere teslim edeceğiz’ dediğiniz eller bunlar mıdır? Devrederken ‘Adanaspor için her zaman elimden geleni yapacağım’ dediniz” diye hatırlattı. Akgül’ün devirle ilgili alacakları olduğunu bildiğini belirten Tabakan, “Kulübün kurtulması için etkin olabileceğinizi biliyoruz. ‘Üçüncü evladım’ dediğiniz Adanaspor’un yaşaması için harekete geçmeyi düşünmüyor musunuz?” ifadelerini kullandı.

KURTULUŞ MÜCADELESİ VURGUSU

Tabakan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş” sözlerine atıfta bulunarak, Adanaspor taraftarlarının da bir kurtuluş mücadelesi verdiğini söyledi. “Kapanışı gören ve Zümrüdü Anka misali küllerinden doğmayı başaran bu taraftar yine tüm bileşenleriyle ayaktadır” diyen Tabakan, destek çağrısını sürdürdü.

TARAFTARLARDAN YÖNETİME AÇIK DAVET

Selçuk Tabakan, Adana’nın idari ve mülki amirlerine de çağrıda bulunarak, “Adana’nın tüm mülki ve idari amirlerine sürece daha fazla seyirci kalmamaya, Adanaspor’u kurtarma yönünde girişimlere başlamalarını istiyoruz” dedi. Tabakan, “Adanaspor’u sahipsiz bırakmaya devam edeceksek, kulübü yaşatmak adına kulüp hisselerini, takımı yönetemeyen Başkan Ergin Göleli’den borçlarına mahsup olarak almaya talibiz. Kaybedecek vaktimiz yoktur. Ya bir yol bulacağız, ya da bir yol yapacağız” diyerek durumu acil hale getirdiklerini belirtti.