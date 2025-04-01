Adapazarı’nda 19 Kişiden 7’si Tutuklandı

SALDIRI OLDU

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir tekel bayiinde meydana gelen olayda, 19 şüpheliden 7’si tutuklandı. Olay, Karaağaç Bulvarı üzerindeki bir tekel bayiinde iki gün önce gece saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre, bir grup genç, tekel bayiinin önünde tartışmaya başladı. Dışarı çıkıp sesleri duyan emekli polis memuru M.D., kargaşayı ayırmak için uyarıda bulundu. Ancak gençler, kendi aralarındaki kavgayı bırakarak tekel bayiinin sahibi S.K. ve M.D. ile tartışmaya girişti. Olay kısa sürede büyüyerek, ortalık adeta bir savaş alanına dönüştü.

ŞİDDET VE DEHŞET ANLARI

Öfkeli grup, iki kişiyi tekel bayiinin içinde ve dışında yoğun bir şekilde dövdü. Gençler, dükkan sahibine ve yanında çalışan emekli polise çeşitli malzemelerle saldırıp, yerde kanlar içinde yatan iki kişiye acımasız bir şekilde devam etti. Durumun aciliyeti üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı ve görüntülerde gençlerin emekli polise yöneldiği, ortalığın nasıl bir çatışma alanına döndüğü net bir şekilde görüldü. İleriye giden sahnelerde, kanlar içinde yatan emekli polisin kurtulmaya çalışırken silahını ateşlediği görülmekte.

TUTUKLAMALAR VE ADLİ SÜREÇ

Olayla ilgili toplam 19 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, sabah saatlerinde Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye gönderildi. Y.K. (17), H.K. (16), E.K. (20), E.A. (25), E.K. (22), A.B.Ş. (19) ve E.İ.G. (22) isimli 7 şahıs, ‘iştirak halinde kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer shüphesizlerin 8’i savcılık tarafından serbest bırakıldı, 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAĞLIK DURUMLARI

Olay sırasında mağdur olan tekel bayi sahibi S.K.’ye 40’a yakın dikiş atıldığı ve hastaneden taburcu olduğu bildirildi. Emekli polis M.D.’nin ise kaburgalarında kırık olduğu ve hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.