Adapazarı’nda Araç Devrildi, 3 Yaralı

KAZA ANI

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil yoldan çıkarak ağaçlık bir alana devrildi. Kaza, akşam saat 20.00 sularında Adapazarı-Kaynarca yolunun İkizce Osmaniye bölgesinde gerçekleşti. Oğuzhan Hazer’in sürücü koltuğunda bulunduğu 67 ABU 770 plakalı araç, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu ağaçlık alana uçtu.

KAZA SONUCU YARALANMA

Kazada, otomobilde yer alan sürücü Oğuzhan Hazer, Burak Açıkgöz ve Berkay Hazer araçta sıkıştı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekibi, otomobilde sıkışan 3 kişiyi kurtardı. Yaralılardan Burak Açıkgöz, sağlık ekipleri tarafından Yenikent Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sürücü Oğuzhan Hazer ve Berkay Hazer’in sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi ve ikisi de Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, kazaya dair detaylı bir inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.