Adapazarı’nda Boşanma Aşamasındaki Eşi Vurdu

Olayın Gelişimi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, boşanma sürecinde olan bir adam, eşini çalıştığı hastanede ağır yaraladı. Şüpheli olarak belirlenen koca, olaydan sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

Vurulma Anı

Karaman Mahallesi’nde yer alan Yenikent Devlet Hastanesi’nde gerçekleşen hadise, hastanede görev yapan 29 yaşındaki Yarennaz G. S.’nin, boşanma aşamasındaki kocası Enes S. tarafından, hastanenin ecza deposunun ilaç ve malzeme bölümünde silahla vurulmasıyla ortaya çıktı. Şüpheli koca, hastane güvenliği ve polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Yaralı Kadının Durumu

Ağır yaralı haldeki kadın, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (SEAH) sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise, şüpheli kocayı suç aletiyle birlikte gözaltına aldı ve olayla ilgili gerekli incelemeleri başlattı.