Adapazarı’nda Cinayet Zanlılarının Evi Yandı

Yangının Meydana Geldiği Yer

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Evrenköy Mahallesi 343. Sokak üzerindeki bir ev, alacak-verecek meselesi yüzünden komşusunu tüfekle vurarak öldüren 16 yaşındaki çocuğun ve babasının yaşadığı yer, gece saatlerinde alev alev olmuş durumda. Çıkan yangında, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınmış. Yangının kundaklama şüphesi taşıdığı belirtiliyor.

Cinayet Şüphelilerinin Evinde Yangın

Yangın, belirtilen adreste henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Kısa sürede tüm evi saran alevler, itfaiye ve polis ekiplerinin olay yerine ulaşmasıyla söndürülmüş. Yangın çıkaran evin daha önce 9 Mart Pazar günü işlenen cinayetle ilişkilendirildiği ortaya çıkmıştır.

Olayın Arka Planı

9 Mart Pazar akşamı, E.Ş. (62) ve oğlu O.C.Ş. (16) ile komşuları Fatih Tunç (36) arasında alacak-verecek konusundan tartışma yaşanmış. Olay kavgaya dönüşmüş ve 16 yaşındaki O.C.Ş., tüfekle vurarak ağır yaralanan Tunç, hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamıştır. Bu olay sonrası, baba E.Ş. ve O.C.Ş., polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, mahkemeye sevk edilmiş. 10 Mart Pazartesi günü yapılan yargılama sonucunda, 16 yaşındaki çocuğa ‘Kasten öldürme’, babasına ise ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklama kararı verilerek cezaevine gönderilmişlerdir.