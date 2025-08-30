Adapazarı’nda İki Araç Çarpıştı, 3 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir duble yolda iki araç arasında meydana gelen trafik kazasında toplam 3 kişi yaralandı, bunlardan biri ağır yaralı. Kaza, dün akşam saat 20.40 sıralarında Adapazarı-Korucuk yolu Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı üzerinde Karakamış Mahallesi mevkiinde gerçekleşti.

OLAY VE GÜVENLİK EKİPLERİ

Elde edilen bilgilere göre, Adapazarı yönünde seyahat eden H.M.C. (22) yönetimindeki 54 ADU 960 plakalı otomobil ile Z.Z. (25) kontrolündeki 54 UC 808 plakalı otomobil çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine hızla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

YARALILAR VE TEDAVİ SÜRECİ

Kazadan etkilenen H.M.C., B.S.S. ve E.C.K. isimli 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastanelere sevk edildi ve tedavi altına alındı. E.C.K.’nın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.