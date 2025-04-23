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Adapazarı’nda İki Araç Çarpıştı, 7 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı ve 1’i ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Kaza, Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı üzerinde bulunan ışıklı kavşakta, B.T. yönetimindeki 34 UG 5106 plakalı otomobil ile E.D. idaresindeki 54 ADD 853 plakalı otomobil arasında gerçekleşti.

YARALILARA MÜDAHALE

Kaza haberinin alınmasının ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Ü.B, S.A, F.D, N.D. ve S.D, kazanın ardından olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki hastanelere sevk edildi. Sürücü B.T’nin durumunun ciddi olduğu bildiriliyor.

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