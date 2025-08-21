Adapazarı’nda Kadın Silahla Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE TARİH

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde boşanma aşamasında olan bir kadına eşi tarafından silahla ateş açıldı. Olay, E.S. (32) ile eşi Y.G.S. (29) arasında yaşandı.

HASTANEDE YAŞANAN İSRAAR

İddiaya göre, E.S. boşanma sürecinde bulunduğu eşini Y.G.S’nin çalıştığı Yenikent Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti. Çift, hastanede yer alan ecza deposunun ilaç ve malzeme bölümünde konuşurken E.S, silahını çıkartarak eşine ateş açtı.

YARALANMA VE SONRASINDAKİ GELİŞMELER

Konu üzerine Y.G.S. yaralanarak hastanede müdahale altına alındı. E.S, olayın ardından hastane polisi ve güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı kadın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. E.S. emniyete götürüldü.