Adapazarı’nda Kafede Şüpheli Ateş Açtı. İşletmeciyi Bıçaklayıp Kaçtı. Yaralı Hastaneye Kaldırıldı. Polis Çalışma Başlattı

ADAPAZARI’NDA KAFEDE SİLAHLI VE BIÇAKLI SALDIRI

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir kafeye giren şüpheli, önce tabancayla havaya ateş açtı, ardından kendisine müdahale etmek isteyen işletme sahibini bıçaklayarak kaçtı.

OLAYIN YAŞANDIĞI MEKAN VE ŞÜPHELİNİN EYLEMLERİ

Olay, Adapazarı’na bağlı Cumhuriyet Mahallesi Papatya Sokak’taki bir kafede meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, elindeki tabancayla kafeye girerek havaya ateş etti. Ardından, kendisini durdurmaya çalışan işletmeciyi bıçakladı ve olay yerinden uzaklaştı.

YARALININ DURUMU VE POLİS ÇALIŞMALARI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bıçaklanan işletmeciye ilk müdahaleyi yaptı. İsmi açıklanmayan yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

KAÇAN SALDIRGANIN ARANMASI SÜRÜYOR

Güvenlik güçleri, olayın ardından bölgede inceleme yaparken, şüpheliyi tespit etmek için kamera kayıtlarını ve tanık ifadelerini değerlendiriyor. Saldırganın yakalanmasına yönelik operasyon devam ediyor.