Adapazarı’nda Kaza, Hayatını Kaybetti

ADAPAZARI’NDA AĞIR YARALANMA SONUCU HAYATINI KAYBEDEN GENCİN ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında ağır yaralanan 31 yaşındaki genç, tedavi edildiği hastanede altı gün sonra yaşamını kaybetti. Genç adamın ailesi, organlarının bağışlanmasıyla organ nakli bekleyen hastalara umut oldu.

KAZANIN DETAYLARI VE MÜDAHALELER

25 Ağustos tarihinde Adapazarı-Kaynarca kara yolu Taşkısığı mevkiinde, B.A. yönetimindeki 67 ABU 770 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle kontrolden çıkarak ağaçlık alana girdi. Bu kazada sürücü B.A. ile yolcular B.H. ve Oğuzhan Hazar yaralandı. Yaralı durumu haber verilmesinin ardından olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerin ardından yaralılar, Yenikent Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

CENAZE TÖRENİ VE DEFİN İŞLEMLERİ

Burada tedavi altına alınan Oğuzhan Hazar, yapılan tüm müdahalelere rağmen altı gün sonra yaşamını yitirdi. Hazar’ın organları, ailesi tarafından bağışlanarak pek çok hastaya umut oldu. Hastane işlemlerinin ardından, evli ve iki çocuk babası olan Hazar’ın cenazesi Kaynarca ilçesi Merkez Camii’ne getirildi. Cenaze namazının ardından Hazar, mahalle mezarlığına defnedildi.