Adapazarı’nda Koca Eşini Vurdu

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ KOCADAN AĞIR SALDIRI

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde boşanma sürecinde olduğu eşini çalıştığı hastanede silahla vurarak ağır yaralayan koca tutuklandı. Karaman Mahallesi’nde, Yenikent Devlet Hastanesi’nde gerçekleşen olayda, hastanede görevli Yarennaz G.S. (29), boşanma aşamasındaki kocası Enes S. (32) tarafından hastanenin ecza deposunun ilaç ve malzeme bölümünde silahlı saldırıya uğradı.

POLİS GÖREVLİLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Şüpheli koca, hastane güvenlik personeli ve görevli polis tarafından etkisiz hale getirildi. Olay yerinde hızla gerekli destek sağlamak amacıyla polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı durumda bulunan kadın, hastanede yapılan ilk müdahale sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (SEAH) nakledildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, suç aletiyle birlikte şüpheliyi gözaltına aldı.

KOCANIN ADLİ SÜRECİ BAŞLADI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu trajik olay, boşanma sürecindeki şiddetin bir başka örneğini gözler önüne serdi.

Edirne’de Ağaç Devrildi, Araç Hasar Gördü

Edirne'de Atatürk Bulvarı'nda devrilen ağaç, park halindeki otomobil ve seyir halindeki minibüsün üzerine düştü. Ekipler, aksaklığı gidererek trafiği normale döndürdü.
Fatih Karagümrük, Göztepe’yi ağırladı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük, Göztepe'ye karşı 1-0 geride. Göztepe'nin golü ise Olaitan'dan geldi ve 40. dakikada kaydedildi.

