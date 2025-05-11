Adapazarı’nda Motosiklet Egzoz Sesine Tepki

SOKAKTA MOTOSİKLET SESİ TARTIŞMASI

Adapazarı’nın Hızırtepe Mahallesi’nde, motosikletlerin yüksek egzoz seslerinden rahatsız olan iki kişi, birinin elinde tabanca, diğerinin ise balyozla sokağa çıktı. Olay, akşam saatlerinde meydana geldi ve çevredeki insanlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

GENÇLERİ UYARDILAR AMA…

Bir süreliğine sokak geçişlerinde gelen yüksek sesler konusunda rahatsızlık yaşayan bazı kişilerin yapmış olduğu uyarılara rağmen, gençler yine ses çıkaran motosikletleriyle sokaktan geçince bu kişiler dışarı çıktı. Tabancalı kişi sürücülerin peşinden koşarken, balyoz tutan kişi de dikkat çekti.

OLAYLA İLGİLİ GÜVENLİK ÇALIŞMALARI

Ellerinde tabanca ve balyozla sokakta bulunan iki kişi, çevredeki kişiler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Olayın yaşandığı anlar, cep telefonları sayesinde kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.