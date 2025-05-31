Adapazarı’nda Motosiklet Kaza Yaptı

TEHLİKE ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen bir kaza, motosiklet sürücüsünün kaldırımdaki panoya çarpması sonucu yaşandı. Bu olayda, sürücü bebekleriyle yürüyen bir aileye çarpmaktan son anda kurtuluyor. Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında, Adapazarı’nın Şeker Mahallesi Sedat Kirtetepe Caddesi’nde gerçekleşiyor.

MOTOSİKLET KONTROLDEN ÇIKTI

Henüz plakası belirlenemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaldırımdaki panoya çarpıyor ve savruluyor. O esnada kaldırımda bebekleriyle yürüyen ailesinin yanından geçen motosiklet, metrelerce sürükleniyor. Kaza sonrası çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası bu tehlikeli anları kaydediyor.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Durumun fark edilmesiyle birlikte bölgeye sağlık ekipleri sevk ediliyor. Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınıyor. Bu olay, hem sürücü hem de ailenin hayatı açısından büyük bir tehlikenin ne denli kıl payı atlatıldığını gözler önüne seriyor.