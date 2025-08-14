Adapazarı’nda Motosiklet Kazası Meydana Geldi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucunda 30 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazadan sonra mahalle sakinleri, hafif ticari araca taş atarak tepki gösterdi. Yapılan incelemelerde, araçta bonzai maddesi, motosiklette ise uyuşturucu aparatı bulundu. İki sürücünün de suç kayıtları olduğu ortaya çıktı. Kaza, Karaköy Mahallesi Setaltı Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Kaza Anı

M.Ç. (22) yönetimindeki 16 AKA 514 plakalı FIAT marka hafif ticari araç, Kadir Pınarbaşı (30) tarafından idare edilen 54 AIL 940 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın ardından, araç sürücüsünün olay yerinden kaçmaya çalıştığı öne sürüldü. Bu durum, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti ve hafif ticari araca taş yağdırdılar. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, kalabalığı zorla sakinleştirdi.

Cenaze ve Gözaltı Süreci

Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Kadir Pınarbaşı’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Cenazesi, savcılığın incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Öte yandan, hafif ticari aracın sürücüsü M.Ç., polis tarafından gözaltına alındı.

Uyuşturucu Bulguları

Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda, hafif ticari araçta 2 gram bonzai maddesi ve motosiklet üzerinde uyuşturucu kullanıma yönelik bir aparat bulundu. Her iki sürücünün de farklı suçlardan kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.