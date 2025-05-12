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Adapazarı’nda Motosiklet Kazası Oldu

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosikletin sürücüsü Salih Tuna (21) yaşamını yitirdi. Kazada otomobilde bulunan iki kişi de yaralandı. Olay, dünkü gece saatlerinde Adapazarı Karasu Caddesi’nde gerçekleşti.

KAZA ANINDA OLUP BİTENLER

Salih Tuna’nın kullandığı 54 AEC 250 plakalı motosiklet, Z.T. idaresindeki 54 AGU 301 plakalı otomobille çarpıştı. Olayı gören vatandaşların yardımıyla sağlık ekiplerine bilgi verildi ve kısa sürede kaza yerine ekipler sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Tuna, otomobilin sürücüsü Z.T. ve yanındaki Z.B.F. ambulansa taşınarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaralılardan Salih Tuna, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak soruşturma süreci başlatıldı. Kaza detayları hakkında araştırmalar devam ediyor.

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