Adapazarı’nda Tekel Bayiinde Şiddetli Kavga Görüntüleri Ortaya Çıktı

TEKEL BAYİİNDEKİ DEHŞET VERİCİ OLAY

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, dün gece saatlerinde bir tekel bayiinde yaşanan ve oldukça endişe verici görüntüler ortaya çıkaran bir olay meydana geldi. İki kişinin öfkeli bir grup tarafından dakikalarca dükkanın içinde ve dışında darbedildiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Tekel bayiinde çalışan bir emekli polis memuru, havaya silah ateşi açtı ancak buna rağmen grubun saldırısından kurtulamadı. Olayın büyüklüğünü gözler önüne seren kamera kayıtlarında, polisin biber gazı kullanarak durumu kontrol altına almaya çalıştığı görüldü.

GENÇLER ARASINDAKİ TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Dehşet verici olay, Karaağaç Bulvarı üzerinde bulunan bir tekel bayiinde gerçekleşti. İddiaya göre, bir grup genç kendi aralarında tartışmaya başladı. Olayı duyan emekli polis M.D., dışarı çıkarak tartışmayı ayırmak için uyarıda bulundu. Ancak gençler, kendi aralarındaki kavgayı bırakıp tekel bayisinin sahibi S.K. ve çalışanı M.D. ile tartışmaya başladı. Olay kısa sürede büyüyerek, ortalığın savaş alanına dönmesine yol açtı. Öfkeli grup, iki kişiyi dükkanın içinde ve dışında öldüresiye dövdü. Gençler, dükkan sahibi ile yanında çalışan emekli polise saldırarak ellerindeki malzemeleri de kullanmaya devam etti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ OLAYIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR

Olayın arttığı sırada bölgede gerçekleşen durum için hemen polis ve sağlık ekipleri alarma geçirildi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler, gençlerin kendi aralarındaki tartışmayı bırakıp, uyarıda bulunan emekli polise saldırdıkları anları gösteriyor. Ayrıca görüntülerde, öfkeli grubun iki kişiyi darbettiği ve kanlar içinde yere yıkıldıkları yer aldı. Emekli polisin kurtulmaya çalışırken ateş açtığı ve bir kişinin üzerine atladığı anlar da kameralara yansıdı. Polis ekiplerinin biber gazı kullanarak durumu kontrol altına aldıkları gözlemlendi.

15 GÖZALTI, HAYATİ TEHLİKE

Darbedilen emekli polis memurunun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay sonrası gözaltına alınanların sayısının 15’e ulaştığı bildirildi. Gözaltına alınanların birçoğunun 18 yaşından küçük olduğu belirtildi.