Adapazarı’nda Trafik Haftası Etkinlikleri Yapıldı

TRAFİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ BAŞLADI

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde polis ekipleri, yaya ve sürücülere broşür dağıtarak trafik güvenliği hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Etkinlikler kapsamında gerçekleşen uygulama sırasında, Ali Genç isimli bir vatandaş kendisini bilgilendiren polis memuruna teşekkür etti. Ayrıca, kuralları ihlal eden sürücülere sert bir tepki gösterdi.

YAYA GEÇİTLERİNDE BİLGİLENDİRME YAPILIYOR

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yaya geçitlerinde vatandaşlara broşür dağıtarak trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştı. Atatürk Bulvarı üzerindeki yaya geçitlerinde, birebir iletişimle broşür dağıtan trafik polisleri, yaya önceliği ve trafik kurallarının önemli olduğunu vurguladı. Hem sürücüler hem de yayalar için trafik bilincini arttırmayı amaçlayan bu uygulama, vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.

KURALLARA UYMAYANLARA SERT TEPKİ

Uygulama sırasında, broşür verilen Ali Genç, kendisini bilgilendiren polis memurunu tebrik etti. Kurallara uymayanlar hakkında görüşlerini dile getiren Genç, “Trafikte suç işleyen kişilerin ehliyetine hayatı boyunca el konulması lazım. Vatandaşları yaya geçidi ile alakalı bilinçlendirmek için uygulamayı yapan memur arkadaşlarımızı da tebrik ettim” şeklinde konuştu. Trafik Haftası süresince Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin benzer etkinliklere farklı noktalarda devam edeceği bilgisi verildi.