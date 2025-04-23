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Adapazarı’nda Trafik Kazası Meydana Geldi

TRAFFİK KAZASI DETAYLARI

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde duble yolda meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucunda toplam 7 kişi yaralanıyor. Kazanın Adapazarı-Korucuk yolu üzerindeki Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı’nda bulunan Camili Mahallesi mevkiinde gerçekleştiği bildiriliyor. B.T. kontrolündeki otomobil, E.D. yönetimindeki araçla trafik ışıklarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile iki otomobil savruluyor.

YARALILARA MÜDAHALE

Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızlı bir şekilde yaralılara müdahale ediyor. Yaralanan sürücüler B.T. ve E.D.’nin yanı sıra, otomobillerde yolcu olarak bulunan Ü.B., S.A., F.D., N.D. ve S.D. isimli toplam 7 kişiye gerekli ilk yardım yapıldı. Yaralılar, durumlarına bağlı olarak çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınıyor. B.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğreniliyor ve kazanın nedenlerine dair inceleme başlatıldığı ifade ediliyor.

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