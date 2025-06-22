Adapazarı’nda Traktör Bayisi Yangın Çıktı

ADAPAZARI’NDA BÜYÜK YANGIN

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir traktör bayisinin deposunda büyük bir yangın meydana geldi. Bu olayın ardından birçok ekip, yangını söndürmek için yoğun bir şekilde çalışmalara başladı.

İTFAYE VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangın, Adapazarı ilçesindeki zirai aletler sanayi sitesinde bulunan traktör bayisinin deposunda ortaya çıktı. Kısa zamanda büyüyen alevler nedeniyle ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, alevler depoda etkisini sürdürüyor. Yangını söndürme çalışmaları halen devam ediyor.