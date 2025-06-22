Adapazarı’nda Traktör Bayisinde Yangın

YANGIN ADAPAZARI’NDAKİ TRAKTÖR BAYİSİNDE PATLAŞTI

Adapazarı ilçesindeki Zirai Aletler Sanayi Sitesi’nde bulunan traktör bayisinin deposunda bir yangın meydana geldi. Mesele kısa sürede büyük bir yangına dönüştü ve depo alevlerin etkisi altına girerek yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Yangının çıkması üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

İTFAİYE EKİPLERİ KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN MÜDAHALE EDİYOR

Olay yerine intikal eden ekipler, yangını söndürmek adına yoğun şekilde çalışmaya koyuldu. İtfaiye ekiplerine TOMA da destek veriyor. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınsa da, söndürme çalışmaları hala sürüyor. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları havadan da görüntülenerek kaydedildi.