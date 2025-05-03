Adapazarı’nda Yangın Çıktı, Üç Kurtarıldı

Yangın Çıktı, Üç Kişi Kurtarıldı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan 4 katlı bir apartmanda çıkan yangın sırasında, itfaiye ekipleri 3 kişiyi kurtarıyor. Yangın, saat 21.00 sıralarında Orta Mahalle Çeşme Meydanı Caddesi’nde yer alan 4 katlı Uluköylü Apartmanı’nın üst katlarında meydana geliyor.

İhbar Üzerine Ekipler Sevk Edildi

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendiriliyor. Yangın anında evde bulunan H.A., Ö.K. ve E.K., itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıyor ve alevler kontrol altına alınıyor. Yangının sebebi ile ilgili inceleme başlatılmış durumda.