Haberler

Adapazarı’nda Yangın Çıktı, Üç Kurtarıldı

Yangın Çıktı, Üç Kişi Kurtarıldı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan 4 katlı bir apartmanda çıkan yangın sırasında, itfaiye ekipleri 3 kişiyi kurtarıyor. Yangın, saat 21.00 sıralarında Orta Mahalle Çeşme Meydanı Caddesi’nde yer alan 4 katlı Uluköylü Apartmanı’nın üst katlarında meydana geliyor.

İhbar Üzerine Ekipler Sevk Edildi

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendiriliyor. Yangın anında evde bulunan H.A., Ö.K. ve E.K., itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıyor ve alevler kontrol altına alınıyor. Yangının sebebi ile ilgili inceleme başlatılmış durumda.

ÖNEMLİ

Haberler

Amasya’da Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti

Merzifon'da 60 yaşındaki Saliha K., evinde bıçaklanarak ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Oğlu M.K. cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.
Haberler

Bakan Güler’den Taziye Mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen için taziye mesajı yayımladı ve onun kahramanlığını vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.