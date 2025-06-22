Adapazarı’nın Kurtuluş Yıldönümü Etkinlikleri Yapıldı

KUTLAMA ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli kutlama etkinlikleri yapıldı. Adapazarı Belediyesinden gelen bilgilere göre, etkinlikler Sıraköy Mezarlığı’ndaki Halit Molla Anma Programı ile başladı. Ardından Adapazarı Belediyesi Orhangazi Kültür Merkezi önünde Bilgi Evi Yıl Sonu Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Programda yer alan Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Bilgi Evlerimizde hemşehrilerimiz aldıkları eğitimle donanıyor, gelişiyor, üretiyorlar.” dedi.

Ağa Camisi’nden başlayıp Uzun Çarşı ve Orhan Camisi’ne kadar uzanan “Kurtuluş Yürüyüşü” etkinliğinde Işıksu ve protokol üyeleri, vatandaşlara selam vererek karanfil dağıttı. Yürüyüşün ardından burada sela okundu, minareye Türk bayrağı asıldı ve cami avlusunda çeşitli ikramlar yapıldı. Aziz Duran Parkı’ndaki etkinlikler mehteran gösterisi ile devam etti. Sanatçı Sertan Demir de kahramanlık türkülerini seslendirdi.

ETKİNLİKLERDE MADALYA VE KUPA DAĞITILDI

Türk Hava Kuvvetlerine ait SOLOTÜRK gösteri ekibi, gösteri uçuşu düzenledi. Tenis turnuvasında dereceye giren katılımcılara madalya ve kupaları takdim edildi. Etkinliklerin final bölümünde Orhan Camisi, Şerefiye Camisi ve Yeni Cami’de mevlid-i şerif okundu ve şehitler dualarla anıldı. Etkinliklere Vali Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN TEŞEKKÜR

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, bu yılki kutlamalara katılan vatandaşlara teşekkür ederek, “104 yıl önce verilen büyük mücadeleyle elde edilen istiklali yaşatmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Kurtuluşumuzun 104. yılında birliğimizi, inancımızı ve tarihimize olan bağlılığımızı yeniden ilan ettik. Büyük coşkuyla bizlere eşlik eden tüm hemşehrilerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Tarihimize bağlılığımız ve birliğimize inancımızla nice güzel günlere.” şeklinde konuştu.