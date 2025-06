Adaso Meclis Başkanı İ. Uçurum, İhracatın Önemini Vurguladı

İHRACATIN FINANSMANINDA KRİTİK ROL

ADASO Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, ihracatın Türkiye ekonomisi için en önemli çıkış kapısı olduğunu belirterek, “İhracatın sürdürülebilirliği için finansman kritik önemdedir. Türk Eximbank, bu alanda sanayicimizin en güçlü destekçilerinden biridir” dedi. Adana Sanayi Odası (ADASO) ve Türk Eximbank iş birliğiyle düzenlenen “Türk Eximbank Destekleri Bilgilendirme Toplantısı” ile ihracatçı firmaların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve risk yönetimini güçlendirmek hedefleniyor. Sakıp Sabancı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen bu etkinlikte sanayicilere Eximbank’ın sunduğu kredi ve sigorta imkanları hakkında detaylı bilgiler verildi.

FINANSMAN DESTEĞİNE ARTAN İHTİYAÇ

Toplantının açılışında konuşan Uçurum, finansman desteği konusunda Türk Eximbank’ın geçmişte sanayicilere sunduğu yardımları anarak teşekkür etti. Uçurum, “Geçtiğimiz zorlu dönemlerde hep yanımızda oldular. Ancak ihracatımızı daha yukarı taşımak için Eximbank’ın sermayesinin artırılmasını bekliyoruz. Kaynakların genişletilmesiyle birlikte, desteğe ihtiyaç duyan her ihracatçımıza ulaşılabileceğine inanıyoruz” şeklinde görüş belirtti. Açılışın ardından Türk Eximbank Adana Şube Müdürü Ali Can, katılımcılara yönelik kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

DESTEK RAKAMLARI VE SEKTÖREL ÖNE ÇIKANLAR

2024 yılı itibarıyla Türk Eximbank’ın ihracatçılara toplamda 48,7 milyar dolarlık destek sunduğunu dile getiren Can, bunun 20 milyar dolarlık kısmının sadece Mayıs ayı itibarıyla gerçekleştiğini aktardı. Adana özelindeki verilere de dikkat çeken Can, “2025 yılı Mayıs ayına kadar Adana’dan gerçekleştirilen 1,2 milyar dolarlık ihracatın yaklaşık 681 milyon dolarlık kısmına Eximbank olarak destek verdik. Bu da Adana ihracatının yüzde 55’ine tekabül ediyor” dedi. Adana’daki sektör dinamiklerine de değinen Can, “Adana’da tekstil ve konfeksiyon sektörleri öne çıkıyor. Ardından kimyevi maddeler, bakliyat ve otomotiv sektörleri geliyor. Bu sektörlerde faaliyet gösteren ihracatçılarımıza aktif biçimde destek sağlıyoruz” açıklamasında bulundu.

KREDİLER VE SÜRDÜREBİLİRLİK HEDEFLERİ

Sunumunda ihracatçıların en çok faydalandığı kredi türlerine de değinen Can, “Reeskont kredisi, sevk sonrası reeskont kredisi, işletme ve yatırım kredileri gibi pek çok ürünümüz mevcut. Ayrıca, ihracata hazırlık kredisi, marka kredisi ve uzun vadeli yatırım destekleri de sunuyoruz. Firmalarımıza başvurularından kredi tahsisine, ihracat taahhüdü kapatılmasına kadar tüm süreçlerde danışmanlık veriyoruz. Kredi kadar önemli olan bir diğer konu da verdiğimiz kaynağın karşılığında ihracat taahhüdünün yerine getirilmesi. Bu bizim temel çalışma prensibimiz” ifadelerini kullandı. Toplantıda ayrıca kadın girişimciler ve çevre dostu projeler için geliştirilen özel programlara da değinildi. Can, “TİM Wings Projesi kapsamında kadın girişimci belgesi olan firmalara düşük faizli kredi sağlıyoruz. Ayrıca, yenilenebilir enerji, enerji ve su verimliliği gibi alanlarda yapılan yatırımları destekleyen yeşil finansman programlarımız da var. Amacımız, sürdürülebilir ihracat hedeflerine katkı sağlamak” şeklinde sunumunu tamamladı. Toplantı, soru-cevap oturumuyla sona erdi.