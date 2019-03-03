Aday, Başkan’ı kucağına aldı

AK Partili iki isim, objektiflere gülümseten kareler verdi. AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, Erenler Belediye Başkanı’nı havuz başında kucağına aldı.

Bu eğlenceli kareler, aralarında AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un da diğer konuklar tarafından tebessümle karşılandı.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek olmak üzere Erenler Belediyesi Başkanı Cavit Öztürk, İl Spor Müdürü Fatih Çelikel ve çok sayıda vatandaşın katıldığı açılış, renkli görüntülere sahne oldu.

SPORCULAR GÖSTERİ YAPTI

Sporcularında katıldığı Yaşam Merkezi açılışında tırmanma duvarında Türkiye Dağcılık Federasyonu İl temsilciliği sporcuları tırmanış yaparak vatandaşlara heyecan dolu anlar yaşattı. Yarı olimpik yüzme havuzunda Sakarya Su Sporları ve Atlantis Yüzme Kulübü sporcuları Antrenörlerinin öncülüğünde açılışa katılarak yarı olimpik havuzun keyfini çıkarttılar.

TAM NOT ALDI

Yaşam Merkezi içerinde yer alan yarı olimpik yüzme havuzu, tırmanma duvarı, sauna, hamam, tuz odası, fitnes salonu, sentetik buz pisti, sguash duvar tenisi alanları ile İl protokolü ve vatandaşlardan tam not aldı.

BÖLGEDE EN BÜYÜK VE EN KAPSAMLI

Yoğun katılımla gerçekleşen açılış Yaşam Merkezi yüklenici firma Dağdemir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Dağ’ın konuşması ile başladı. Eşraf Dağ konuşmasında “ Bölgenin en büyük ve kapsamlı Yaşam Merkezi’nin yapımını tamamladık. . Sayın Belediye Başkanı Cavit Öztürk öncülüğünde bölgeye kazandırılan Yaşam Merkezi içerisinde spor eğlence dinlenme gibi birçok aktivite alanı barındırıyor. Emeklerinden dolayı Sayın Belediye Başkanı Cavit Öztürk’e teşekkür ediyorum tesisin hayırlı olmasını temenni ediyorum.

“GÜZEL İŞLERE İMZA ATTIK”

Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk vatandaşların gönül rahatlığıyla vakit geçirebilecekleri tesisin açılış töreninde misafirlere teşekkür ederek başladığı konuşmasında “ 2004 yılında Belediye Başkanlığı görevini devraldığımdan bu yana 15 yıllık süreç içerinde Erenler’de güzel şeyler yaptığımıza inanıyorum. Böylesine büyük ve içerisinde birçok aktivite alanlarını barındıran tesisimizi tamamen öz kaynaklarımız ile yaptık. Yaşam Merkezimizin içerisinde milli sporcularımızın kullanabileceği tırmanma duvarı ve yarı olimpik yüzme havuzu barındırmakta. Hedefimiz vatandaşlarımızın kaliteli sağlıklı sosyal hayat sunarak huzur içerisinde vakit geçirebileceği bir tesis oluşturmaktı şükürler olsun ki bunu da başardık. Yaşam Merkezimiz tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diyerek Dağdemir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Eşraf Dağ’a plaket takdiminde bulundu.

“MİLLETİMİZE HUZUR VE SAĞLIK GETİRSİN”

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce, “Değerli Erenler Belediye Başkanımız önemli eserler bırakmıştır. Yaşam Merkezi’de bu önemli eserlerinden. Yaşam Merkezi’nin Erenlerimize, Sakarya’mıza, bütün kadınlara ve gençlere hayırlı olmasını temenni ediyorum. Allah Yaşam Merkezi’nin milletimize huzur ve sağlık getirmesini, gençlerimizin sağlıklı birer birey olmalarını nasip etsin” dedi.

“YAŞANABİLİR MARKA ŞEHİRLER”

AK Parti döneminde marka şehirler inşa edildiğini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise konuşmasında “ Artık daha yaşanabilir daha marka şehirler oluşturmaya başladık. Daha bilge şehirler inşa ediyoruz ve edeceğiz daha fazlasını yapacağız. Bugünlere gelene kadar AK Parti özellikle ilk dönemlerinde çukurla, çöple, çamurla uğraşı veriyordu. Geldiğimiz noktada daha yaşanabilir ve marka şehirler inşa etmeye başladık. Daha bilge şehirler inşa ediyoruz çünkü bu millet hep daha fazlasını hak ediyor” dedi.

AK Parti döneminde Sağlık alanında Sakarya’ya yapılan hizmetler hakkında bilgi veren Yavuz “ Hizmette sınır yoktur. Ben inanıyorum ki Erenler Belediye Başkanımız Cavit Öztürk Erenler’e çok güzel şeyler yaptı. Çok daha fazlasını birlikte yapmaya devam edeceğiz bu duygu ve düşünceler ile Başta Belediye Başkanımız Cavit Öztürk olmak üzere bu güzel icraatın ortaya çıkmasında emek vermiş herkesi yürekten tebrik ediyorum” dedi.

“TÜM ERENLER’E HAYIRLI OLSUN”

Yaşam Merkezinin Erenler’e hayırlı olması temennisinde bulunan İlçe Kaymakamı Salih Karabulut ise “ Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur geleceğe sağlık taşıyan Yaşam Merkezi için hem kendi adıma hem bölgede oturan vatandaşlar adına Belediye Başkanımız Cavit Öztürk’e teşekkür ediyor şükran ve minnetlerimi sunuyorum” dedi.

Dualar eşliğinde kurdele kesen İl protokolü Yaşam Merkezi’nin açılışını yaptıktan sonra Yaşam Merkezi içerinde yer alan alanları gezdiler.