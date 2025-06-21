Haberler

Aday Bozdemir’e Veda Yemeği Düzenlendi

VEDA YEMEĞİ DÜZENLENDİ

Samsun Vali Yardımcılığı’na atanan Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir için veda yemeği organize edildi. Anamur Öğretmenevi’nde gerçekleşen bu etkinliğe ilçe protokolü, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, oda başkanları, iş insanları ve vatandaşlar katılım sağladı.

BİLAL BOZDEMİR’İN DUYGULARI

Bozdemir, yaptığı konuşmada, “Anamur’da görev yapmaktan büyük onur duyduğunu” ifade etti. Kendini artık Anamurlu olarak gördüğünü belirten Bozdemir, ilçedeki görev süresi boyunca uyum içerisinde çalışmalar yaptıklarını aktardı. Etkinlikte, Bozdemir’e ilçe protokolü tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

İlkadım’ın Esnafları Öğrencilerden Şikayetçi

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Meslek Eğitim Merkezi, öğrencilerin iş yerleri önünde kalabalık oluşturması nedeniyle esnafların şikayetlerine neden oldu. Esnaflar, okulun yerinin değiştirilmesini istiyor.
Haberler

İsrail Ordusu İsfahan’dan Görüntü Paylaştı

İsrail ordusu, İran'ın İsfahan kenti yakınlarındaki nükleer tesise hava saldırısı gerçekleştirdi; saldırı sonrası tesiste hasar oluştuğu bildirildi. Nükleer programa karşı operasyonlar devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.