Aday Bozdemir’e Veda Yemeği Düzenlendi

VEDA YEMEĞİ DÜZENLENDİ

Samsun Vali Yardımcılığı’na atanan Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir için veda yemeği organize edildi. Anamur Öğretmenevi’nde gerçekleşen bu etkinliğe ilçe protokolü, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, oda başkanları, iş insanları ve vatandaşlar katılım sağladı.

BİLAL BOZDEMİR’İN DUYGULARI

Bozdemir, yaptığı konuşmada, “Anamur’da görev yapmaktan büyük onur duyduğunu” ifade etti. Kendini artık Anamurlu olarak gördüğünü belirten Bozdemir, ilçedeki görev süresi boyunca uyum içerisinde çalışmalar yaptıklarını aktardı. Etkinlikte, Bozdemir’e ilçe protokolü tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.