Aday, Sınavda Takıyı Çıkarması Gerekti

YKS SINAVI İÇİN ADAYLAR SINAV MERKEZLERİNDE

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sabah saatlerinde sınav merkezlerine akın etti. Bu süreçte Bulancak ilçesindeki Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne gelen bir aday, üst araması sırasında kolundaki takıyı unuttuğunu fark etti. Stres içinde takıyı çıkarmaya çalıştı, ancak bu konuda başarılı olamayınca, o sırada okulda bulunan Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç duruma müdahale etti.

PENSEYLE MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİ

Sıbıç, eline aldığı penseyle takıyı keserek adayı saniyeler içinde sınav salonuna yönlendirdi. Aday, koşarak salona giriş yaptı ve o anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, üniversite adayının heyecanla okula girmeye çalıştığı esnada kolundaki takıyı fark etmesi ve Necmi Sıbıç’ın penseyle takıyı çıkarmaya çalıştığı anlar yer aldı.