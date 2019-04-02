Kazanamayınca ağzını bozdu

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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde belediye başkanı adayı olan ancak kazanamayan Ökkeş Namlı’nın sözleri büyük tepki yarattı.

Osmaniye Düziçi ilçesi belediye başkanı adayı Ökkeş Namlı oy sayımı devam ettiği sırada sarf 0ettiği sözlerle olay oldu.

Osmaniye Düziçi’nin Cumhur İttifakı adayı Ökkeş Namlı öfkesine hakim olamayıp küfrü bastı: ‘Onların da avradını s…’https://t.co/4JYqSq1mBz pic.twitter.com/9lo9RnRX6k — Artı Gerçek (@artigercek) 2 Nisan 2019

Ökkeş Namlı, seçim bürosu önünde toplananlara bir konuşma yaparken, küfür etti. Namlı, konuşmasında, “Bana Ankara’da kredide güçlük çıkaranlar, o krediyi tekrar birilerine verirlerse onların da avradını s…yim. Onun için bizim alnımız, başımız dik, ne gerekiyorsa yapın” ifadelerini kullandı. Namlı’nın seçimi kaybedeceğini anladığı sırada böyle bir konuşma yaptığı ifade edilirken, Namlı, sosyal medyanın da gündemine girdi.

Düziçi ilçesinde, CHP’li aday Alper Öner yüzde 58.15 oy oranıyla birinci gelirken, Ökkeş Namlı ise yüzde 41.04 oyla ikinci oldu. CHP’li aday Alper Öner’in, Ökkeş Namlı’ya yaklaşık 5000 oy fark attı.