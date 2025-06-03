Adaylar 400 Oya Ulaşamadı

İKİNCİ TURDA OYLAR YETERSİZ KALDI

TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci turunda adaylar, seçilebilmek için gereken 400 oya ulaşamadı. TBMM Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen ikinci tur oylamada 543 milletvekili oy kullandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 306 oy alırken, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan 120, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar 47, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı 27, Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman ise 30 oy aldı. İki oy boş kullanıldı ve 11 oy geçersiz sayıldı.

ÜÇÜNCÜ TUR YOLU AÇILDI

Adayların hiçbirinin TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oya ulaşamamaları nedeniyle üçüncü tur oylamaya geçildi. Üçüncü turda TBMM Başkanı seçilebilmek için üye tam sayısının salt çoğunluğuna, yani 301 oy alınması gerekecek. Seçimin ikinci turu devam ederken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kuliste selamlaştı ve bir süre sohbet etti.