Adaylar Başvuru İçin E-Devlet Kullanmalı

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Sözleşmeli öğretmen adayı olacak kişiler, “Sözleşmeli Öğretmen Başvuru Ekranı” üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirecek. Adayların başvuruda bulunmaları için e-Devlet bilgileriyle sisteme giriş yapmaları zorunlu. Mezuniyet belgesi, formasyon belgesi ve güncel vesikalık fotoğraf gibi belgeler, sisteme yüklenerek başvurular tamamlanıyor. Adayların tüm işlemleri elektrik ortamda gerçekleştirilecek. Öğretmen adaylarının yoğun ilgi gösterdiği bu sistem, başvuru sürecinin hızlı ve kolay ilerlemesini sağlıyor.

BAŞVURU TARİHLERİ VE Sınav DETAYLARI

2025 yılı için 15 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları, 21 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Sözleşmeli öğretmenlik için gerçekleştirilecek sözlü sınava katılacak adaylar, başvurularını takvimde belirtilen tarihlerde ilkatama.meb.gov.tr adresinden Elektronik Başvuru Formu’nu doldurarak yapacaklar. Adayların, başvuru sistemine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapmaları gerekiyor.

SON BAŞVURU TARİHİ VE SONUÇLAR

Başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleşecek ve kayıtların takvimde yer alan başvuru bitiş günü saat 16.00’ya kadar tamamlanması gerekiyor. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs’ta “www.meb.gov.tr” adresinden duyurulacak.