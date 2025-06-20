Adaylar, Dua İçin Eyüp Sultan’da

DUALARLA SINAV GÜNÜ HAZIRLIĞI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yarın gerçekleştirilecek YKS’nin ilk oturumu için adaylar ve aileleri, Eyüp Sultan Cami’inde bir araya geldi. Stresli sınav öncesinde lokum dağıtan ve dua eden aileler, ellerinde hazırladıkları okunmuş suları ve pirinçleriyle dua etmek için cami önünde buluştu. YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi, yarın saat 10.15’te başlayacak. Sınav, Türkiye genelinde toplam 7 bin 848 binada, 143 bin 213 salonda yapılacak. Sınava 2 milyon 560 bin 649 adayın katılması bekleniyor.

HEDEFİMİZE ULAŞMAK İÇİN DUADA BULUŞTUK

İstanbul’daki bazı adaylar, aileleriyle birlikte Eyüp Sultan Türbesi’nde dua ederek moral buldu. Adaylardan İsa Kalkan, “Yarın üniversite sınavı YKS var. Sınava girecek olan kardeşlerimiz, abilerimiz var. Ben de sınava gireceğim. Sınav için hem hayır olsun, hem de moral olsun diye buradayız. Ben daha önce de girdiğim için heyecan yok bende. Sınava girecek tüm adaylara başarılar diliyorum. Heyecan yapmamaya çalışsınlar” şeklinde konuştu.

EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALMAK İSTİYORUZ

Adaylardan Melisa Erdanışman ise “YKS sınavına çalıştım. Artık tevekkül etmeye geldim. Lokum dağıttık, herkesden dua aldım. İnşallah emeklerimizin karşılığını alacağız. Bu nedenle buradayız. Dershaneye gidiyordum, okulda çok zor oldu. Okuldan sonra saat 23.00’e kadar kütüphanemiz açıktı. Kütüphanede ders çalışıyordum. Elimden geleni yaptım. Ben yarınki sınavda Türkçe’nin zor olacağını hissediyorum. Sosyalin kolay olacağını, matematiğin orta düzeyde olacağını, fenin de orta düzeyde olacağını düşünüyorum. İnşallah güzel geçer. Ben hostes olmak istiyorum. Bunun için de öncesinde bir bölüm okuyup, daha sonra hosteslik için mücadele edeceğim. İngilizce öğretmenliği düşünüyorum. İnşallah Allah nasip eder” dedi.

Melisa’nın annesi Gülsüm Erdanışman, “Ben de öğretmenim. Okuldaki çalışma ortamlarını biliyoruz. Zorlu bir süreçti bizim için de. Hem okul, hem ders, hem iş yaptık. Ben de evdeki diğer öğrencilerimle beraber sürekli ayaktaydık. Hep sınav stresinde yaşadık. Kızıma inanıyorum. Emeklerinin karşılığını alacağını düşünüyorum. Bir anne olarak ve bütün anneler adına cumartesi ve pazar günü sınava girecek bütün öğrenciler için dualarımızı ettik. Okunmuş pirinçler hazır, okunmuş sularımız hazır. Yasinler, Fetih sureleri her şey hazır. Hatim indirdik. Prenses gibiydiler evde. Önlerine sınırsız hizmetler, bir iş yapmadılar. Sırf çocuklarının stresi azalsın, konsantrasyonları bozulmasın diye biz elimizden geleni yaptık” şeklinde ifade etti.

ELDEN GELENİ YAPTIK, ŞİMDİ TEVEKKÜL

Adaylardan Fatih Dilekçi, “Yarınki YKS sınavım için dua etmeye geldim. Sınava hazırlık süreci çok zor geçti. Çözmedik denemeler, bakmadığımız soru bankası kalmadı. Buraya da artık bugüne kadar elimizden gelen her şeyi yaptık, bundan sonrasını Allah’a bırakmaya geldik. Tevekkül etmeye, dua etmeye geldik” diye konuştu.

KARDEŞİ İÇİN DUA EDİYOR

İrem Dilekçi ise, “Ben abim için dua etmeye geldim buraya. Ben de geçen gün LGS sınavına girdim. Sınavın kolay bir şekilde geçebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden stres yapmamalarını öneriyorum” dedi.