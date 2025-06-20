Adaylar İçin AYT Edebiyat Kaynakları

ÜNİVERSİTE HAYALİ KURAN ADAYLAR İÇİN EN KRİTİK ALAN

Üniversiteyi hedefleyen öğrenciler için AYT Edebiyat bölümü, puan belirlemek açısından en önemli alanlardan biri oluyor. Özellikle “AYT Edebiyat en çok çıkan yazar eserler hangileri?” sorusu, sınav günleri yaklaşırken öğrenciler arasında sıkça araştırılan bir konu haline geliyor. 2025 YKS öncesi bu listeye kesinlikle göz atmalısınız!

KLASİK ESERLER DİZİSİ

Yusuf Has Hacip’in “Kutadgu Bilig”i, Kaşgarlı Mahmut’un “Divan-ı Lügat’it Türk”ü, Ahmet Yesevi’nin “Divan-ı Hikmet”i, Edip Ahmet Yükneki’nin “Atabet’ül Hakayık”ı ve Mevlana’nın “Mesnevi”si gibi önemli eserler, 13. yüzyıldan itibaren Türk edebiyatının temellerini sağlıyor. 14. yüzyılda Ahmedi’nin “İskendername”si, Aşık Paşa’nın “Garipname”si, 15. yüzyılda ise Ahmet Paşa’nın “Kerem / Güneş Kasidesi” ve Şeyhi’nin “Harname”si gibi eserler öne çıkıyor.

TANZİMAT DÖNEMİ VE SONRASI

Tanzimat Dönemi’nde İbrahim Şinasi’nin “Şair Evlenmesi” ve Namık Kemal’in “Vatan Yahut Silistre” gibi eserleri önem kazanıyor. Ziya Paşa’nın “Zafername”si ile birlikte Ahmet Mithat Efendi’nin yazdıkları da dikkat çekiyor. Ayrıca Halit Ziya Uşaklıgil’in “Aşk-ı Memnu”su ve Mehmet Rauf’un “Eylülü” gibi eserler, edebiyatın gelişiminde büyük rol oynuyor.

Bunların yanı sıra Reşat Nuri Güntekin’in “Akşam Güneşi” ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Kiralık Konak”ı gibi modern Türk edebiyatının önemli eserleri de sınavda çıkabilecek konular arasında yer alıyor. Tüm bu bilgiler, AYT sınavı için içeriğinizi güçlendirebilir.