Adaylar Yanlış Okula Gitti, Mağdur Oldu

YKS’YE GİRİŞTE YAŞANAN MAĞDURİYETLER

Adana’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmak isteyen bazı adaylar, sınav giriş belgelerinde yer alan okul isimlerini karıştırınca büyük bir mağduriyet yaşadı. İsim benzerliği nedeniyle yanlış okula giden öğrenciler, sınav salonuna zamanında ulaşamadıkları için sınava alınmadı. Olay, Adana’nın Çukurova ilçesinde meydana geldi.

YANLIŞ YERLEŞİM NEDENİYLE SINAVA GİREMEME

Sınav günü, bazı adaylar “Çukurova Borsa İstanbul İlkokulu” ifadesini, Kurttepe Mahallesi’nde bulunan okul yerine Belediye Evleri Mahallesi’ndeki benzer isimli okul olarak algıladı. Aynı isimle iki farklı okulun bulunması, öğrencilerin yanlış adrese yönelmesine sebep oldu. Okul adlarının sadece mahalle isimleriyle ayrılması ve harita uygulamalarında benzer isimlerle gösterilmesi, adayların sınav günü panik yaparak yanlış okula gitmelerine neden oldu.